Sancaktepe TEM’de sac yüklü tır devrildi, otoyol trafiğe kapandı

Sancaktepe TEM otoyolunda dorsesi sac ve metal yüklü tır seyir halindeyken devrildi. Sac ve metallerin yola saçılmasıyla yoldaki trafik akışı durdu. Yan yatan tır sürücüsü yaralı halde kurtarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yan yatan tır ve yola saçılan sac ve metal parçaları havadan görüntülendi.

Kaza, Sancaktepe TEM otoyolunda Ankara istikametinde saat 16.15 sırlarında meydana geldi. Mercedes marka 34 UV 1360 plakalı tır sürücüsü Nuh Ali Kızıltoprak, iddiaya göre yolda başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yola devrilerek yan yattı. Tır dorsesindeki sac ve metal parçaları yola saçıldı. Saçılan parçalar o esnada seyir halinde olan bir servis minibüsü ile otomobile de çarparak hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince alınarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yola saçılan sac parçaları nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe tamamen kapandı. Yoldaki temizleme çalışmaları ve devrilen tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yolda devrilen tır ve yola saçılan sac parçaları dron ile görüntülendi.