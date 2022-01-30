Sancaktepe TEM’de lüks araç bariyerlere çarparak takla attı

Sancaktepe TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp takla atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana daldı. Araç içerisinde bulunan baba ve küçük oğul tedbir amaçlı ambulansta tedavi edildi, kaza ,iki kişinin hafif yaralanmasıyla atlatıldı.

Olay, TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri istikametinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan ve içerisinde Davud Ö. ve oğlunun bulunduğu 34 SC 5365 plakalı Volkswagen marka lüks araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yol kenarındaki ağaçlık alana takla atarak daldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Hafif yaralanan Davud Ö. ve küçük oğlu sağlık ekiplerince tedbir amaçlı ambulansta tedavi edildi. Öte yandan kaza sonucu aksayan trafik , trafik polisleri de kontrollü şekilde sağlandı.

(EK-CGK