Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolunda yavaşlayan otomobile kamyonet çarptı: 1 yaralı

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halinde olan otomobil sürücüsü aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı. Arkadan gelen bir kamyonet sürücüsü ise önünde duran otomobile duramayarak çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde saat 13.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde seyir halinde olan iki araçtan 01 AGN 109 plakalı Honda marka otomobil sürücüsü Ozan Şahin otomobilini otoyol üzerinde dörtlü ikaz lambasını açtıktan sonra yavaşlattı. Hemen arkasında seyir halinde olan 35 AAT 278 plakalı kapalı kasa kamyonet sürücüsü Mustafa Avcılar ise aniden frene bassa da aracını durduramayarak önündeki otomobile arkadan çarptı. Kazada Ozan Şahin yönetimindeki otomobil adeta kağıt gibi ezilerek ağır hasar aldı. Mustafa Avcılar yönetimindeki kapalı kasa kamyonetin ön tarafında ise maddi hasar meydana geldi.

Otomobil içerisinde bulunan Ozan Şahin yaralanırken kamyonet sürücüsü Mustafa Avcılar şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ozan Şahin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası jandarma ekipleri çalışma başlattı.