Son Dakika
Gazeteci Enver Aysever, Cem Yılmaz'a konuk olduğu bir program nedeniyle tepki gösterince aralarında tartışma yaşandı
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu’nda tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Tır içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu’nda tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Tır içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.
Asayiş 02.11.2021, 17:38
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu’nda tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Tır içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.