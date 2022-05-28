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Sanayideki çöpler alev aldı, araçlar yanmaktan son anda kurtuldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sanayi içerisinde biriken çöpler alevlere teslim olurken, araçlar yanmaktan son anda kurtuldu.

Asayiş 28.05.2022, 12:55
Sanayideki çöpler alev aldı, araçlar yanmaktan son anda kurtuldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sanayi içerisinde biriken çöpler alevlere teslim olurken, araçlar yanmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Safranbolu Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Biriken çöpler henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredeki araçların yanmaktan son anda kurtulduğu yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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