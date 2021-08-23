Sanayide iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Arifiye ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücü ise yaşadıklarını panik halinde anlattı.

Kaza, Arifiye ilçesi Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi 52. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi içerisinde seyir halinde olan M.B. idaresindeki 16 UK 985 plakalı Tofaş marka otomobil ile G.S. idaresindeki 34 LHB 33 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışma neticesinde G.S. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan İkram U. (32) sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anında yaşadıklarını panik halinde anlattı

Bir kişinin yaralandığı kazayı panik halinde anlatan sürücü G.S., “Bir araca yol verdik ve karşıya geçmek istiyorduk o sırada kaza nasıl oldu anlamadık. Arabada benimle birlikte iki kişiydik ve o bir kişi yaralandı. Durumu iyiydi burnu falan kanadı, kafasını vurmuştu ve nefes alamıyorum demişti sanırım kaburgalarından da darbe aldı. İnşallah iyi olur” dedi.

Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.