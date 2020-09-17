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Sanayide bulunan hurdacı dükkanında şüpheli ölüm
SAKARYA’NIN ARİFİYE İLÇESİNDE SANAYİ SİTESİ İÇERİSİNDE BULUNAN HURDACI DÜKKANINDA BİR KİŞİ ÖLÜ OLARAK BULUNDU. POLİS KONU İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI.
Asayiş 17.09.2020, 01:28
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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bulunan hurdacı dükkanında bir kişi ölü olarak bulundu. Polis konu ile ilgili inceleme başlattı.
Olay, saat 00.10 sıralarında Arifiye ilçesi Artvin Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir hurdacı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurdacı dükkanından gelen silah sesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İ.N. isimli kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin sürdüğü şüpheli ölüm ile alakalı soruşturma başlatıldı.
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