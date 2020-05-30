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Sanayi sitesindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

ÇORUM’DA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NDE ÇIKAN YANGININ BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI. YANGINDA BİNLERCE LİRALIK MADDİ HASAR OLUŞTU.

Sanayi sitesindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

ÇORUM’DA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NDE ÇIKAN YANGININ BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI. YANGINDA BİNLERCE LİRALIK MADDİ HASAR OLUŞTU.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:10
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Sanayi sitesindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Çorum’da Küçük Sanayi Sitesi’nde çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında binlerce liralık maddi hasar oluştu.

Küçük Sanayi Sitesi’nde Sadettin Höçük’e ait marangoz atölyesinde gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan döşeme atölyesi ve oto boya malzemeleri satışı yapılan bir iş yeri ile iş yerine ait depoya sıçradı. Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında tamamen yanan marangoz atölyesi ve boya malzemeleri bulunan iş yerindeki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış nedeni araştırılırken, iş yerlerindeki bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangında atölyesi yanan Sadettin Höçük, iş yerinin yandığından gece geç saatlerde haberinin olduğunu belirterek, “Gece geldiğimde iş yerim yanmıştı. İtfaiyeci arkadaşlar yangın buradan çıktı dediler. Hasarımız çok. Yavaş yavaş yapacağız. Ne yapalım başa geldi. İş yerimizdeki tüm şarteller kapalıydı. Burada yangın çıkacak bir durum yoktu. Soba yanmıyordu. Herhangi husumetli olduğumuz birisi de yok. Allah beterinden saklasın” dedi.

İş yeri yanan Selim Korucu ise, iş yerinde bulunan boya ve tiner gibi yanıcı malzemeler bulunması nedeniyle yangının kontrol altına alınmasının biraz uzun sürdüğünü belirterek, “İtfaiye ekiplerimiz çok uğraştı. Bayağı emek verdiler. Allah’tan bitişikte bulunan diğer iş yerimize yangın sıçramadı. Orada çok fazla tiner vardı. Alevler oraya ulaşsaydı yangını durduramazdık. Burasını depo olarak kullanıyorduk. Perakende olarak kullandığımız yer diğer taraftı. Kardeşim gece gelince duvarı yıktırmış yangının perakende bölümüne sıçramasını önlettirmiş. Can kaybı olmamı en büyük tesellimiz” ifadelerini kullandı.

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