Sanayi sitesindeki patlama anı kamerada

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi sitesinde patlama meydana geldi. Patlamada 5’i ağır, 7 kişi yaralanırken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesi 3. Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesi içinde sabah saatlerinde bir iş yerinde oksijen tüpünden olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı. Vatandaşlar tarafından 112 komuta merkezine yapılan arama ile olay yerine UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekipleri sevke edildi. Patlamada, ilk belirlemelere göre, 5’i ağır 7 kişi yaralanırken, patlama anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.