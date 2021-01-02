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Sanayi sitesinde yangın
Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Kemal Paşa Sanayi Sitesi hurdalığında meydana gelen yangın söndürüldü.
Asayiş 02.01.2021, 17:07
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Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Kemal Paşa Sanayi Sitesi hurdalığında meydana gelen yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa mahallesinde bulunan Kemal Paşa Sanayi sitesinin hurdalığında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Site görevlisinin yangını bildirdiği Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa bir süre içinde söndürdü.
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