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Sanayi sitesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Artvin Sanayi Sitesi’nde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi ayağından vurularak yaralanırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş 21.09.2021, 22:11
Sanayi sitesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Artvin Sanayi Sitesi’nde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi ayağından vurularak yaralanırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi’nde bulunan Artvin Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki B.P. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma esnasında şüpheli, silahı ile B.P.’yi bacağından yaraladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.P., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçarak kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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