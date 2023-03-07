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Sanayi sitesinde seyir halinde olan kamyonet alev aldı

Başakşehir’de sanayi sitesi içerisinde seyir halinde olan kamyonetin kasa kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan kamyonete çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Asayiş 07.03.2023, 13:20
Sanayi sitesinde seyir halinde olan kamyonet alev aldı

Başakşehir’de sanayi sitesi içerisinde seyir halinde olan kamyonetin kasa kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan kamyonete çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Yangın, bugün saat 12.00 sıralarında Başakşehir de bulunan Bağcılar - Güngören sanayi sitesinde çıktı. Site içerisinde seyir halinde olan kamyonetin kasa kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kamyonetin kasa kısmını hızla sararken ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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