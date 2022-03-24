Sanayi Sitesi esnafı patlama anını anlattı: “Böyle patlama ancak savaşlarda olur”

Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesi 7’nci blokta bir torna atölyesinde meydana gelen patlamada 5’i ağır, 10 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, sanayi sitesi esnafı Musa Yüksel, patlama anına ilişkin yaşadıklarını anlattı.

Sabah iş yerlerinde kahvaltı yaptıkları esnada inanılmaz bir ses duyduklarını söyleyen Yüksel, birden karşıdaki iş yerinin dumana büründüğünü ifade etti. Parçaların havada uçuştuğunu gördüklerini aktaran Yüksel, “O an direkt kaza yerine gittik. Bazı arkadaşlarımızın kollarında, bazılarının bacaklarının olmadığını gördük. Sonrasında ise olup bitenler göz önünde. Çok korkunç bir ses yaşadık. Böyle bir ses ancak savaşlarda olur. Böyle bir ses yaşadık, böyle bir sesle karşılaştık. Torna atölyesi olduğu için sanayi esnafı yapılması gereken işleri oraya götürmekte. Birçok esnaf oraya gitmekte. Şükür ki, sabah saatleriydi fazla bir yoğunluğun olmaması büyük bir facianın önüne geçtiğini düşünüyorum” dedi.

Öte yandan, 5 iş yeri ve 20’ye yakın aracın zarar gördüğü belirlendi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.