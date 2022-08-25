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Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum’da trafik kazası geçirdi.
Asayiş 25.08.2022, 11:19 25.08.2022, 11:50
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses’i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses’in yanında kızının da olduğu öğrenildi.
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