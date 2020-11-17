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Sanatçı Bulut Duman’ı vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Sanatçı Bulut Duman’ı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden biri serbest kalırken birinin de olay esnasında kendini vurduğu öğrenildi.

Asayiş 17.11.2020, 14:54
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Sanatçı Bulut Duman’ı vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Sanatçı Bulut Duman’ı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden biri serbest kalırken birinin de olay esnasında kendini vurduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz gün sanatçı Bulut Duman Kadıköy’de silahlı saldırıya uğramıştı. Ayaklarında yaralanan Bulut Duman hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs olay yerinde polis tarafından yakalandı. 3 şüpheli şahıstan Yunus Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Recep E. savcılık kararı ile emniyet müdürlüğünden serbest kalırken İlhan Atakan E. ise olay esnasında kendi silahıyla yaralandığı öğrenildi.
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