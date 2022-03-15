Sanal ortamında yasa dışı bahis oynatanlara 4 gözaltı
Malatya’da sanal ortamında yasa dışı bahis oynatan 4 kişi Jandarma tarafından gözaltına alındı.
Malatya’da sanal ortamında yasa dışı bahis oynatan 4 kişi Jandarma tarafından gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7258 sayılı kanun kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesinde 4 şahsın internet (sanal) ortamında yasa dışı bahis oynattığı bilgisi elde edildi. İl Jandarma Komutanlığınca adli makamlardan alınan kararla şahıslara ait ev, internet kafe, kıraathanelerde yapılan operasyon sonucu 3 Adet bilgisayar kasası, 4 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 450 TL,, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 131 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 40 Adet 7,62 mm çapında Kaleşnikof fişeği, 3 gram kubar esrar maddesi, ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (yasa dışı bahis ) 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Uyuşturucu madde bulundurma (TCK 191) suçundan yasal işlem başlatıldı.