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Sanal bahisteki oyun 2 milyon dolarlık dolandırıcılığı çıkardı

Büyükçekmece’de ikamet eden bir kişi, 2017 yılında arkadaşlarıyla tatil için gittiği Kıbrıs’ta kumar oynamaya başladı. Bir sene sonra işletmenin tavsiyesiyle sanal bahis oynayan adam, 4 yıl içinde 2 milyon doların üzerinde kayıp yaşayınca dolandırıldığını fark etti. Bahis üzerinden dolandırıcılık kurbanı olan adam, avukatıyla savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Asayiş 16.04.2022, 17:08
Sanal bahisteki oyun 2 milyon dolarlık dolandırıcılığı çıkardı

Büyükçekmece’de ikamet eden bir kişi, 2017 yılında arkadaşlarıyla tatil için gittiği Kıbrıs’ta kumar oynamaya başladı. Bir sene sonra işletmenin tavsiyesiyle sanal bahis oynayan adam, 4 yıl içinde 2 milyon doların üzerinde kayıp yaşayınca dolandırıldığını fark etti. Bahis üzerinden dolandırıcılık kurbanı olan adam, avukatıyla savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

İstanbul’dan eşi ve arkadaşlarıyla Eylül 2017 yılında Kıbrıs’a tatile giden S.B, burada kumar oynamaya başladı. S.B, bir sene sonra bir daha aynı otele tatile giderek, kumar oynadı. İşletmenin tavsiyesiyle S.B, arkadaşlarıyla sanal bahis oynamaya başladı. S.B, bu süreç içinde sanal olarak tenis maçları için bahis oynadı. Her seferinde 4-5 bin TL’lik kuponlarla yaklaşık 4 yıl boyunca oynamaya başladı. S.B, oynadığı tenis maçlarında site üzerinde zeminin toprak olduğunu gerçekte ise zeminin beton olduğunu ve bu şekilde oynandığını fark ettiğini ileri sürdü. S.B, bu süreç içinde 2 milyon dolar kaybettiğini söyledi. İki ay önce dolandırıldığını anlayan S.B, avukatı aracılığıyla savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"Toplamda 3 milyon dolara yakın para kaybettim"

Yaşadığı dolandırıcılıkla ilgili konuşan mağdur S.B, “2018 yılında başladı bu davalar. 2018 yılının Ağustos ayında bahsettiğimiz casino, bize sanal bahis oynamamızı rica etti, bize sundu. Biz de 2018 yılının ortasında bu yana yaklaşık 4 yıl içinde sadece sanal bahisten kaybettiğimiz 2 milyon dolar para var. Bu dolandırıcıığı fark ettiğim zaman bir tenis turnuvası oldu. Turnuvanın beton zeminde oynandığını sonradan fark ettim. Yalnız arkadaşların bize oynattığı sitede ve kendilerinin verdiği şifrelerde de maalesef bunun toprak zemin üzerinde olduğunu gördüm. Bu turnuvadan sonra farklı incelemeler yaptım. Ve sadece o turnuvada değil, farklı turnuvalarda ve farklı spor dallarında birçok şeyde dolandırıldığımı keşfettim. 2017 yılının Eylül ayında tatil için arkadaşlarımla birlikte gitmiştim. Maalesef kumara alıştıktan sonra diyebilirim ki bu mağduriyetin maliyeti yaklaşık 3 milyon dolara ulaşmıştır” diye anlattı.

"Hayatımı çevremi ve ailemi suistimal ettim"

Sanal bahisin hayatını mahvettiğini anlatan S.B, “Maalesef çok kötü etkiledi, her şeyiyle etkiledi. Maalesef hele hele sanal bahise alıştıktan sonra ailemi değil, etrafımda dostlarımı, ailemi herkesi suiistimal etmeye başladım. Sanal bahis çok ama çok kötü bir alışkanlık. Avukatımla suç duyurusunda bulunduk. İnşallah en kısa zamanda bu olayın netleşmesini diliyoruz” dedi.

"Şikayetçi olmamam için tehdit alıyorum"

Olayın duyurulması ve şikayetçi olduktan sonra şirket ve işletme yöneticilerinden tehdit mesajlarını aldığını belirten S.B, “Sadece şirket çalışanlardan değil, şirketin üst düzey yöneticilerinden telefonlar mesajlar, belirli haberler geldi, bununla ilgili belirli tehditler de geldi. İki kulvarda çalıştı, her şey elimizde mevcut bunları da mahkemeye sunacağız” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Avukat Mehmet Yıldırım, “Eşiyle birlikte tatile giderken, bu süreçte VIP müşteriye dönüştürüyorlar ve sanal bahise yönlendiriyorlar. Sonra sanal bahis üzerinde müvekkilimi dolandırıyorlar. Dolayısıyla bizim suç duyurusunda bulunmamız gerekti. Bu şirket Türkiye’de halka arz bir şirket, halka arz olan şirketlerde SPK tarafından ivedilikle denetimi gerekmektedir. Sanal bahis suçlarında da tepeden tırnağa suç örgütü olarak nitelendirmektedir” ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin kandırılarak sanal bahise yönlendirildiğini anlatan Yıldırım, “Site içerisinde zemin olarak toprak olarak lanse ediliyor, internet arama motorlarında baktığınızda bu oyunun beton zeminde oynandığı ortaya çıkıyor. Tenis turnuvalarında beton zeminde oynamak başka bir şeydir, toprak zeminde oynamak başka bir şeydir. Bu zeminlerde topun aldığı ivme farklılık gösteriyor. Yani aldatma burada başlıyor. Müvekkilim Kıbrıs’ta birlikte tatile gittiği ve oyun oynadığı 20-25 mağdur daha olduğunu beyan etmektedir. Büyükçekmece’de savcılığa gönderdik, burada savcılık kendisine yetkisizlik verip dosyayı çağlayana gönderdi. Çağlayan’da da savcı örgüt suçlarından müzekker kurumlara yazı yazacağı kanaatindeyim. Katalog suçları çerçevesindedir, ivedilikle bu kişilerin hesaplarına mağduruyetin giderilmesi için ve şirketin de tüm mekanizmalarından incelenerek denetlenmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

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