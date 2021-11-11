Samuray kılıcıyla katledilen genç mimarın cenazesinde gözyaşları sel oldu

İş seyahati için gittiği İstanbul’da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Can Göktuğ B.’nin samuray kılıçlı saldırısına uğrayan mimar Başak Cengiz’in Ankara’daki cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, annesi baygınlık geçirdi.

İstanbul Ataşehir’de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Can Göktuğ B. (27) tarafından samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Başak Cengiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmişti. Vahşice katledilen Cengiz’in cansız bedeni bugün memleketi Ankara’ya getirildi. Yenimahalle ilçesinde bulunan Yahyalar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından genç mimarın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde kızını kaybetmenin acısına dayanamayan anne Cengiz baygınlık geçirdi. Acılı anneye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken, Cengiz’in nişanlısı Mahir Mızrak ile kayınvalidesinin feryadı ise yürekleri sızlattı.

“Göreve çıkmasaydı evlenecektik”

Genç mimarın acılı nişanlısı Mahir Mızrak, katil zanlısının en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini söyleyerek, “Kendisi bir melekti. Bu dünyaya fazlaydı. O yüzden çekti gitti. Saldırgan yakalandı. Takipçisi olacağız. En ağır cezayı almasını bekliyoruz. Bu cinayetlerin bir an önce son bulmasını istiyoruz. Psikolojik sorunları varmış, çıkıp birisini öldürecekmiş, benim sevgilime denk gelmiş. Ben onu pazar günü alıp gelecektim, cenaze arabasıyla getirdiler. İşi bitiyordu orada. Nişanlanalı 6 ay oldu. 2 yıldır birlikteydik. Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. Göreve çıkmasaydı evlenecektik” dedi.