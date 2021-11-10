banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bu kanun çok konuşulur: Mesai saatleri dışında yasak!
Bu kanun çok konuşulur: Mesai saatleri dışında yasak!
Milli Muharip Uçağımız 2022'de uçuyor
Milli Muharip Uçağımız 2022'de uçuyor
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Azerbaycan Tezkeresi TBMM’de kabul edildi
Azerbaycan Tezkeresi TBMM’de kabul edildi

Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı

Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren şahıs tutuklandı. Şüphelinin, “Olay tamamen benim ikametimde otururken mutsuzluğa kapılmam sonucunda meydana gelmiştir. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim” sözleri kan dondurdu.

Asayiş 10.11.2021, 20:20 10.11.2021, 20:45
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı

Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren şahıs tutuklandı. Şüphelinin, “Olay tamamen benim ikametimde otururken mutsuzluğa kapılmam sonucunda meydana gelmiştir. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim” sözleri kan dondurdu.

Olay, Ataşehir’de Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ankara’dan 1 aylık eğitim için İstanbul’a gelen mimar Başak Cengiz’i (28) yolda yürüdüğü sırada takip ederek, çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla öldüren Göktuğ B. gözaltına alınmıştı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Şüpheli savcılıktaki sorgusunda, “Ben maktul Başak’ı daha öncesinden tanımam. Olay tamamen benim ikametimde otururken mutsuzluğa kapılmam sonucunda meydana gelmiştir. Olayı gerçekleştirdiğim kılıcı ben internetten 1 yıl önce satın almıştım. Ben daha önce uyuşturucu madde kullanmıştım ancak yaklaşık 6 aydır hiç kullanmadım. Olay günü de kullanmamıştım. Uyuşturucu kullanmam nedeni ile yaklaşık 7 yıl önce bir hastanede 17 gün yatarak tedavi gördüm. Bunun dışında yaklaşık 5 yıl önce yine unutkanlık nedeni ile ilaçla tedavi gördüm. En son 2016 yılında tedavi için hastanelere gidiyordum. Son 5 yıldır tedavi için herhangi bir hastaneye gitmedim” dedi.

Şüpheli savunmasının devamında, “Şu an yapmış olduğum suçtan dolayı da çok pişmanım. Olaydan sonra evime polisler geldi bende suçu işlemiş olduğum samuray diye tabir edilen kılıcı polislere rızamla teslim ettim. İkametimde yapılan aramada birçok kesici alet ele geçirildi. Aletlerin çoğu işe yaramayan kolayca bozulabilen nitelikte olduğu için iyilerini ve sağlamlarını bulmak için bir çok alet aldım. Daha önce bu aletlerle hiç kimseye zarar vermedim” diye konuştu.

Olay günü spor yaptıktan sonra ikametine çıktığını anlatan şüpheli, “Belirttiğim gibi içime bir karamsarlık ve mutsuzluk çöktü. Kılıcı çantama koyarak oturmuş olduğum sitenin önüne çıktım. Burada beklemeye başladım. İsminin sonradan öğrendiğim daha önceden tanımadığım ve hayatımda ilk defa gördüğüm maktul Başak’ın geçtiğini görünce yoldan karşıdan karşıya geçip arkasından maktule yanaştım çantamın içindeki kılıcı çıkarttım. Maktule kılıcı kaç kez sapladığımı hatırlamıyorum. Ben maktulü kılıçla yaralarken bir şey söyleyip söylemediğini hatırlamıyorum, pek sesi çıkmadı. Maktulü kılıçla yaraladıktan sonra ikametime gittim, polislere rızamla teslim ettiğim kılıcı su ile temizledim. Daha sonra toz olması nedeni ile eşofmanımın altını değiştirdim. Hatırladığım kadarı ile benim ayakkabılarımda kan yoktu. Şu an pişmanım, üzerime atılı suçları anlattığım şekli ile kabul ederim” dedi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan şüpheli Can Göktuğ B., “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “silahla tehdit” suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

“Kadını öldürmek daha kolay olduğu için tercih ettim”

Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, “Olay günü sinirlerim ve moralim bozuktu, bir anlık öfke ile istemeden yaptım. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktulü tanımıyorum. Kılıç çantamın içindeydi, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp maktule 4 kere sapladım diye hatırlıyorum. Sonra eve gittim, üzüntüm ve moralimin bozukluğu geçti. Normalde böyle bir insan değilim, bende kendime şaşırdım. Pişmanım” dedi.

Annesi avukatı olarak dinlendi

Avukatı olarak dinlenen annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu, “Ben şüphelinin aynı zamanda annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntıların arttığını ben de gözlemledim, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum” dedi.

Tutuklandı

Şüpheli Can Göktuğ B. ifade işleminin ardından “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “silahla tehdit” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6