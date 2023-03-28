Samsun’un şubat ayı kaza bilançosu: 257 yaralı

Samsun’da şubat ayında polis bölgesinde meydana gelen 481 trafik kazasında 257 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılının Şubat ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. 2023 Şubat ayında Samsun’da toplamda 481 tane kaza meydana geldi. Bu kazalarda can kaybı yaşanmazken 257 vatandaş yaralandı.

Türkiye genelinde 152 kişi hayatını kaybetti

Şubat ayında Türkiye genelinde 33 bin 318 kaza meydana geldi. Bu kazaların 116’sı ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalar sonucunda 152 vatandaş hayatını kaybetti, 17 bin 948 kişi yaralandı.

Araçların cinsleri

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 273’ünü bisiklet, 2’sini at arabası, 600’ünü motorlu bisiklet, 3 bin 78’ini motosiklet, 9 bin 901’ini otomobil, 506’sını minibüs, 2 bin 996’sını kamyonet, 424’ünü kamyon, 538’ini çekici, 400’ünü otobüs, 77’sini traktör, 5’ini arazi taşıtı, 56’sını özel amaçlı, 24’ünü iş makinesi, 23’ünü ambulans, 7’sini tanker, 3’ünü tren, 4’ünü tramvay ve 328’ini diğer araçlar oluşturdu.

En çok yandan çarpma sonucu kaza oluştu

Şubat ayında meydana gelen kazaların 626’sı karşılıklı çarpışma, bin 284’ü arkadan çarpma, 3 bin 664’ü yandan çarpma, 200’ü yan yana çarpışma, 160’ı duran araca çarpma, 79’u zincirleme çarpışma, 83’ü çoklu çarpışma, 640’ı cisim ile çarpışma, 2 bin 46’sı yaya çarpma, 30’u hayvana çarpma, bin 230’u devrilme veya takla, bin 405’i yoldan çıkma, 86’sı araçtan insan düşmesi, 7’si araçtan düşmesi, 129’u ise park etmiş araca çarpma şeklinde kayıtlara geçti.