Samsunlu şehit Harun Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak’ta el yapımı patlayıcıya (EYP) basması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan (29), memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi’nde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan’ın naaşı dün Hakkari’de düzenlenen tören sonrasında gece Samsun’a getirilmişti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için Havza ilçesi Bekdiğin Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Alınan helalliğin ardından cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazı sonrası şehit Harun Çalışkan, Bekdiğin Mahalle Mezarlığına defnedildi. Şehidin annesi Şehri Çalışkan, babası Recep Çalışkan ve kız kardeşi Sevda Çalışkan ile 2 aylık hamile eşi Dilek Çalışkan gözyaşlarına hakim olmadı.

Cenaze törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.