banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray'dan flaş Marcao açıklaması
Galatasaray'dan flaş Marcao açıklaması
Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması
Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması
Bu hamle gıda fiyatlarını düşürebilir mi?
Bu hamle gıda fiyatlarını düşürebilir mi?
Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı!
Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı!

Samsun’daki silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da bir bara düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş 17.08.2021, 12:18
Samsun’daki silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da bir bara düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir barda önceki gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bara tabanca ve tüfekle ateş eden saldırganlar ardından olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerini yaptığı çalışma sonucu olayla ilgili 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesi alınan 4 kişi serbest bırakılırken, E.K.(29) ve B.Ç.(23) ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Yorumlar (0)
28°
açık