Samsun’daki silahlı saldırıda ölü sayısı 2’ye çıktı

Samsun’da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs da hayatını kaybetti, ölü sayısı 2’ye çıktı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Işınsu Sokak’ta dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuş şoförlüğü yapan Dursun Asma’nın (54) alacak-verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırısına uğrayan Mevlüt Ceylan (53) çenesi ve karnına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, Ümmet Ceylan (61) ise sol gözaltı ve sağ karnından vurularak ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ümmet Ceylan yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Dursun Asma ise polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.