Samsun’daki silahlı kavgada 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da 1 kişinin boynundan hafif şekilde yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ç.’nin (23) boynundan hafif şekilde yaralandığı silahlı kavgada tabancadan çıkan kurşunlardan biri de park halindeki otomobile isabet ederek maddi hasara neden oldu. Hastaneye kaldırılan D.Ç. acil serviste yapılan müdahalesinin ardından evine gönderilirken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.A. (23), Y.Y. (24), C.G. (23), F.C. (17) ve E.A.’yı (16) gözaltına aldı. F.C. ve E.A. yaşları 18’den küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.