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Samsun’daki kazada yaralanan motosiklet sürücü hayatını kaybetti

Samsun’da motosiklet ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 22.10.2021, 22:16
Samsun’daki kazada yaralanan motosiklet sürücü hayatını kaybetti

Samsun’da motosiklet ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Ö. idaresindeki 55 AZL 57 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Köse (59) yönetimindeki 55 KA 266 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Köse ile hafif ticari araç sürücüsü Yüksel Ö. ve Seher Ö. yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı motosiklet sürücüsü Hüseyin Köse ilk müdahalesinin ardından Samsun Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen Hüseyin Köse kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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