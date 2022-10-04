Samsun’daki kazada 5 Rus yaralandı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında Rus uyruklu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 76. kilometresi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu Ruslan Maratovıch Galeev idaresindeki H092BA plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada, Rusya vatandaşları Ruslan Maratovıch Galeev, Suleıman Galeev (6), Esmanur Galeev (7), Albına Bılıalova (36) ve Sagyıd Galeev (7) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Terme Terme Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.