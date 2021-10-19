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Samsun’daki kazada 1 kişi yaralandı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Asayiş 19.10.2021, 13:19
Samsun’daki kazada 1 kişi yaralandı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buğra Berk Zaman idaresindeki 55 AZ 646 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu aynı yöne giden Hüseyin Eşli yönetimindeki 34 ES 9788 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Buğra Berk Zaman 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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