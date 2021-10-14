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Samsun’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 14.10.2021, 19:04
Samsun’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Gündoğdu mevkisi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin S. idaresindeki 52 TB 552 plakalı yolcu otobüsü önüne çıkan başıboş eşeğe çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen Cemil A. yönetimindeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait 55 SP 200 plakalı hafif ticari araç da yavaşladı. Arkalarından gelen Ferhat D. idaresindeki 78 DA 855 plakalı otomobil önündeki 55 SP 200 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araçta önümdeki otobüse çarptı. Kazada, Dilek Ç. ile Ebru G. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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