Samsun’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay S. idaresindeki 33 SH 378 plakalı transit minibüs, Sibel H. idaresindeki 55 ARM 40 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 55 ARM 40 plakalı otomobil de, durakta yolcu indiren Hüseyin A. idaresindeki 55 AEZ 282 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Sibel H. yaralandı. Öğretmen olduğu öğrenilen yaralı sürücü Sibel H., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.