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Samsun’da zincirleme kazalar
Samsun’un farklı noktalarında meydana gelen zincirleme trafik kazaları maddi hasarla atlatıldı.
Asayiş 23.12.2022, 17:37
Samsun’un farklı noktalarında meydana gelen zincirleme trafik kazaları maddi hasarla atlatıldı.
İlk kaza saat 14.00 sıralarında İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zincirleme kazaya 4 otomobil karıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
İkinci kaza ise saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Kazada 3 araç birbirine çarptı. Bu kaza da maddi hasarla atlatıldı. Kaza nedeniyle kilitlenen trafik, polislerin müdahalesi sonucu açıldı.
Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.