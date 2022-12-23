Samsun’da zincirleme kazalar

Samsun’un farklı noktalarında meydana gelen zincirleme trafik kazaları maddi hasarla atlatıldı.

İlk kaza saat 14.00 sıralarında İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zincirleme kazaya 4 otomobil karıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

İkinci kaza ise saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Kazada 3 araç birbirine çarptı. Bu kaza da maddi hasarla atlatıldı. Kaza nedeniyle kilitlenen trafik, polislerin müdahalesi sonucu açıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.