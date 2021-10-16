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Samsun’da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Samsun’da, İstanbul’dan Trabzon’a giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Asayiş 16.10.2021, 08:27
Samsun’da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Samsun’da, İstanbul’dan Trabzon’a giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkisinde saat 06.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Trabzon’a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adata can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Yaralılar, ip yardımıyla uçurumdan yukarı çıkartıldı. Araç sürücüsü Osman Özsoy aracın içinde sıkışıp askıda kaldı ve feryat ederek yardım istedi. Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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