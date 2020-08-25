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Samsun’da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
SAMSUN'UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 25.08.2020, 12:09
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Vezirköprü-Durağan karayolunun 8. kilometresi, Yağınözü Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Yolcu (37) idaresindeki 55 PN 877 yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Necip Öztürk’ün kullandığı 34 GB 3392 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada minibüste bulunan yolculardan Naciye K. olay yerinde can verirken, sürücü Dursun Yolcu, Hikmet Köseli (64), Hanife Özdemir (68), Hasan Özdemir (66), Osman Arslan (65) ve Ümmühan Arslan (65) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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