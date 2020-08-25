Samsun’da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü-Durağan karayolunun 8. kilometresi, Yağınözü Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Yolcu (37) idaresindeki 55 PN 877 yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Necip Öztürk’ün kullandığı 34 GB 3392 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada minibüste bulunan yolculardan Naciye K. olay yerinde can verirken, sürücü Dursun Yolcu, Hikmet Köseli (64), Hanife Özdemir (68), Hasan Özdemir (66), Osman Arslan (65) ve Ümmühan Arslan (65) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.