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Samsun’da yola çıkan karaca araç çarpması sonucu telef oldu
Samsun’da karayolunda yolu karşıya geçmek isterken aracın çarptığı karaca telef oldu.
Asayiş 04.09.2022, 13:02
Samsun’da karayolunda yolu karşıya geçmek isterken aracın çarptığı karaca telef oldu.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Ahulu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen bir araç yolu karşıya geçmek isteyen karacaya çarptı. Karaca refüj kenarında telef oldu. Karayolları Müdürlüğü ekipleri karacayı bulunduğu yerden kaldırarak kamyonetin kasasına koyup gömmek üzere götürdü.
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