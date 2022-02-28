Samsun’da yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde oturan 67 yaşındaki Mustafa Has evinde ölü bulundu. Mustafa Has’ın günler önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Has’ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılarak, cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.