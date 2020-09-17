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Samsun’da yasa dışı bahisten 2 kişi adliyeye sevk edildi

H.U. SAMSUN ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ.

Asayiş 17.09.2020, 10:09
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Samsun’da yasa dışı bahisten 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da polis tarafından yasa dışı bahisle ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ’internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak yaklaşık 1 milyon 750 bin TL haksız gelir elde ettikleri’ tespit edilen şahısların yakalanması yönelik Samsun merkezde 3 gün önce sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda toplam 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 29 adet mermi de ele geçirildi ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınanlardan 8’i ifadelerinin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, polisteki işlemleri tamamlanan H.U. ve M.A. ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

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