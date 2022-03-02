Samsun’da yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

Samsun’da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan ve oynayanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda toplam 20 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.