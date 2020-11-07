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Samsun’da yangında bir kişi hastanelik oldu

SAMSUN'DA TEK KATLI BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA BİR KİŞİ HASTANELİK OLDU.

Asayiş 07.11.2020, 17:41
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Samsun’da yangında bir kişi hastanelik oldu

Samsun’da tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hastanelik oldu.

Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi 12 Ada Türkleri Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı bir evde yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan zehirlenen Hülya Hoş (45) 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hülya Hoş’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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