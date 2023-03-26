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Samsun’da yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YASİN ALKADİR (3) TEDAVİ ALTINA ALINDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 26.03.2023, 15:05
Samsun’da bir evde çıkan yangında hastanelik olan 3 yaşındaki çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Yangın, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 1. katında meydana gelen yangında Suriye uyruklu Nadıa Anlyanef Alghader (22) adlı kadın ile Ali Anlyanef Alghader (1.5), Yasin Alkadir (3) ve Yousuf Alkadir (2) hastanelik oldular. 3’ü çocuk 4 kişi ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin yanık yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yasin Alkadir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.