Samsun’da yangın: Facianın eşiğinden dönüldü

SAMSUN (İHA) – Samsun’da yeşillik alanda meydana gelen yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın; İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Gülşehir Sokak üzerindeki yeşillik alanda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeşillik alana bırakılan plastik pazar kasaları henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü alev aldı. Alevler kısa sürede 500 metrelik alana yayıldı.

Çevre sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri önce soğutma ardından da söndürme işlemi yaptılar. Yangın, alevler ormanlık alana sıçramadan son anda kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri, “Burada bulunan plastikler alev almış. Yangın büyüyebilir, orman ve evlere sıçrayabilirdi. İtfaiyenin erken müdahalesi muhtemel bir faciayı engelledi” ifadelerini kullandılar.

Yangında 500 metrelik anız yangını meydana gelirken, bazı ağaçlar da hasar aldı.