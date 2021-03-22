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Samsun’da üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun’da çalıştığı iş yerinde üzerine vinç düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 22.03.2021, 13:59
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Samsun’da üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun’da çalıştığı iş yerinde üzerine vinç düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı iş yerinde üzerine vinç düşen 41 yaşındaki Mustafa Çamaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Çamaş’ın cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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