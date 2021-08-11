banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
CHP'liler için ''bunları asmak şart'' diyen isim görevden alındı
CHP'liler için ''bunları asmak şart'' diyen isim görevden alındı
Afganlara göz yumma sebebi iş gücü ihtiyacı mı?
Afganlara göz yumma sebebi iş gücü ihtiyacı mı?
Fenerbahçe'den transfer bombası!
Fenerbahçe'den transfer bombası!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltında

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 11.08.2021, 11:54
Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltında

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.K.(26) ve İ.S.’nin (29) ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 103,95 gram metamfetamin maddesi, 48 adet ekstasy hap, 2,9 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi) ve 8 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Narkotik polisi uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 715 TL paraya ele koydu.

Olayla ilgili E.K. ve İ.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Yorumlar (0)
28°
açık