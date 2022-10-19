Samsun’da uyuşturucudan 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptıkları takip sonucu Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde B.B. ve Ü.C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. B.B. ve Ü.Ç. haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ü.Ç. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.