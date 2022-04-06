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Samsun’da uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis
Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 1 kişi 4 yıl 2 ay hapis, 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Asayiş 06.04.2022, 18:44
Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 1 kişi 4 yıl 2 ay hapis, 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.B. ile B.B. hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında B.B. beraat ederken, A.B. ise 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı.