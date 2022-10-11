Samsun’da uyuşturucu ticaretinden bir kişi tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen K.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.