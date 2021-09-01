Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 43,60 gram metamfetamin maddesi, 168 kapsül sentetik ecza, 14,77 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4,74 gram esrar maddesi, 2 adet ekstasy hap, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 4 adet bong çubuğu, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 3 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

M.B. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisteki sorguları tamamlanan S.G., O.B., A.G. ve S.B. ile E.S. adlı kadın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.G., O.B., A.G. ve S.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.S. adlı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.