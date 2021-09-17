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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 3 tutuklama

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3’ü kamu görevlisi 6 kişinden 3’ü mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 17.09.2021, 14:46
Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 3 tutuklama

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3’ü kamu görevlisi 6 kişinden 3’ü mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri salı sabahı Tekkeköy ilçesinde bulunan önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1’i kadın 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1’i kadın 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 3’ü kamu görevlisi 6 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kamu görevlisi Ö.T., Y.I. ve A.E. mahkemece tutuklanırken, 2’si kamu görevlisi 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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