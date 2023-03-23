Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 tutuklama

Samsun’da iki ayrı olayda uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını yürüten Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde B.Y. isimli şahsın iş yerlerinden irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı. Bir iş yerinde yapılan aramada 238 kapsül sentetik ecza ele geçirilirken, B.Y. gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde polislerin şüphelenerek durdurduğu O.K.’nin üzerinden ise 262 kapsül sentetik ecza çıktı. Gözaltına alınan O.K., Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorgulanması tamamlanan B.Y. ve O.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi, "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.