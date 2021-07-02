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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 tutuklama

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişiden 2’si mahkemece tutuklanırken, 2’si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 02.07.2021, 14:36
Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 tutuklama

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişiden 2’si mahkemece tutuklanırken, 2’si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Çarşamba sabahı il merkezinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, 0,33 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1,69 gram esrar maddesi, 11,51 gram metamfetamin maddesi, 54 kapsül sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ve 5 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan R.A., R.A., C.A. ve C.Z. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.A. ve R.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, C.A. ve C.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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