Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kullanıcı şahıstan 42 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayın devamında K.Y.(46) gözaltına alındı. K.Y.’nin ikametinde yapılan aramada 85 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy hap ve 2 adet kurusıkı tabanca elde edildi. Olayla ilgili U.S.A.(19) da gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan K.Y. ve U.S.A., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.Y. ve U.S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.