Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 12,5’ar yıl hapis

Samsun’da "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanan 2 kişi, mahkemece 12 yıl 6’şar ay hapis ve 27 bin 500’er lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele dahilinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu Sinan M. ile Ramazan Y.’yi gözaltına aldı. İki ayrı adreste arama yapan narkotik polisi, 4 paket halinde toplam 120 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 3 paket halinde 56,08 gram metamfetamin maddesi, 13 kapsül sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 69 bin TL, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 5 adet 9 mm çapında 5 adet dolu fişek ve 6 paket halinde 3 kilo 164,57 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan Sinan M. ve Ramazan Y., 29 Eylül 2022 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Söz konusu şahıslar hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Sinan M. ve Ramazan Y. "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis ve 27 bin 500’er lira da adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, her iki şahsın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.